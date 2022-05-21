Юран об игре в Хабаровске: «Комиссия заявляла, что на этом поле даже в первой лиге команда не будет допущена – ужасное состояние. Это неадекватно»

раскритиковал качество футбольного поля в Хабаровске.

25 мая должны сыграть первой стыковой матч с хабаровским за право выступить в РПЛ в следующем сезоне.

«Дождемся завтра, наверняка будет понятно, потому что уже хочется понять ситуацию и сконцентрироваться: уходим ли мы в отпуск или играем в стыковых матчах.

Конечно, это нас нервирует. Здорово, что «Химки» попадут на «СКА-Хабаровск». Я комплектовал эту команду и знаю игру каждого футболиста.

Я работал в Хабаровске. Комиссия приезжала перед Новым годом и заявляла, что на этом поле даже в первой лиге команда не будет допущена, так как поле находится в ужасном состоянии.

Сейчас допустили, но для меня это неадекватно. Но что делать, раз о футболистах не думают, что делать? Мы – исполнители, скажут играть – будем играть», – сказал главный тренер «Химок».

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