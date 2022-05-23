Терюшков о письмах клубов против расширения РПЛ: «Речь о госполитике, а не междусобойчике частных клубов. Команды должны радовать зрителей, а не определять политику»

Роман Терюшков высказался о стремлении некоторых клубов РПЛ сохранить формат лиги.

Сегодня стало известно, что 9 клубов направили в РФС письма с предложением не увеличивать число участников турнира.

«Мы ничего подобного не отправляли. Изначально заявляли, что поддерживают расширение.

Это явно не полномочие клубов, а задача Минспорта и РФС. Ни в коем случае не может быть ни диктовки клубов, ни и . Это полномочие Минспорта России, потому что идет речь о государственной политике, а не о каком-то междусобойчике частных клубов.

Последнее слово в любом случае должно быть за спорта. Здесь должен восторжествовать здравый смысл, а не корыстные интересы.

Нужно говорить об увеличении [числа] футбольных субъектов РФ, о снижении требований к спортивной инфраструктуре в рамках лицензирования, увеличении ДЮСШ – все это должно привести к популяризации вида спорта. Команды должны радовать зрителей, а не определять политику», – сказал член наблюдательного совета «Химок».

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