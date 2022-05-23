Терюшков о письмах клубов против расширения РПЛ: «Речь о госполитике, а не междусобойчике частных клубов. Команды должны радовать зрителей, а не определять политику»

Теги Химки премьер-лига Россия РФС Олимп-ФНЛ Министерство спорта России Роман Терюшков Чемпионат.com Футбол

Роман Терюшков высказался о стремлении некоторых клубов РПЛ сохранить формат лиги.

Сегодня стало известно, что 9 клубов направили в РФС письма с предложением не увеличивать число участников турнира.

«Мы ничего подобного не отправляли. Изначально «Химки» заявляли, что поддерживают расширение.

Это явно не полномочие клубов, а задача Минспорта и РФС. Ни в коем случае не может быть ни диктовки клубов, ни РПЛ и РФС. Это полномочие Минспорта России, потому что идет речь о государственной политике, а не о каком-то междусобойчике частных клубов.

Последнее слово в любом случае должно быть за Министерством спорта. Здесь должен восторжествовать здравый смысл, а не корыстные интересы.

Нужно говорить об увеличении [числа] футбольных субъектов РФ, о снижении требований к спортивной инфраструктуре в рамках лицензирования, увеличении ДЮСШ – все это должно привести к популяризации вида спорта. Команды должны радовать зрителей, а не определять политику», – сказал член наблюдательного совета «Химок».

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные