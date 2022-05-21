Де Брюйне стал лучшим игроком сезона в АПЛ второй раз в карьере и повторил достижение Роналду, Анри и Видича

Кевин де Брюйне назван лучшим футболистом сезона в АПЛ.
Полузащитник «Манчестер Сити» второй раз в карьере получил эту награду, впервые – за сезон-2019/20.
Кевин стал четвертым футболистом, кому это удавалось. Ранее более одного раза приз отдавали Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Немане Видичу.
30-летний бельгиец забил 15 голов и отдал 7 результативных передач в 29 матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.
На приз также претендовали Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Букайо Сака («Арсенал»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм») и Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»).
Фото: твиттер «Ман Сити»
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