Фоден стал лучшим молодым игроком АПЛ второй сезон подряд. Хавбек «Ман Сити» установил рекорд

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Филип Фоден назван лучшим молодым игроком сезона в АПЛ.

21-летний хавбек «Манчестер Сити» выиграл этот приз второй раз подряд. Он первый, кому удалось это сделать.

На награду, вручаемую футболистам не старше 23 лет, также претендовали Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Конор Галлахер («Кристал Пэлас»), Тайрик Митчелл («Кристал Пэлас»), Мэйсон Маунт («Челси»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Деклан Райс («Вест Хэм») и Букайо Сака («Арсенал»).

Фоден забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 27 играх Премьер-лиги. Его статистика – здесь.

Фото: твиттер «Манчестер Сити»

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