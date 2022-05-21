Фоден стал лучшим молодым игроком АПЛ второй сезон подряд. Хавбек «Ман Сити» установил рекорд

Филип Фоден назван лучшим молодым игроком сезона в АПЛ.
21-летний хавбек «Манчестер Сити» выиграл этот приз второй раз подряд. Он первый, кому удалось это сделать.
На награду, вручаемую футболистам не старше 23 лет, также претендовали Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Конор Галлахер («Кристал Пэлас»), Тайрик Митчелл («Кристал Пэлас»), Мэйсон Маунт («Челси»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Деклан Райс («Вест Хэм») и Букайо Сака («Арсенал»).
Фоден забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 27 играх Премьер-лиги. Его статистика – здесь.
Фото: твиттер «Манчестер Сити»
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