Фоден стал лучшим молодым игроком АПЛ второй сезон подряд. Хавбек «Ман Сити» установил рекорд

назван лучшим молодым игроком сезона в .

21-летний хавбек выиграл этот приз второй раз подряд. Он первый, кому удалось это сделать.

На награду, вручаемую футболистам не старше 23 лет, также претендовали («Ливерпуль»), («Кристал Пэлас»), Тайрик Митчелл («Кристал Пэлас»), («Челси»), («Арсенал»), («Вест Хэм») и Букайо Сака («Арсенал»).

Фоден забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в 27 играх Премьер-лиги. Его статистика – здесь.

Фото: твиттер «Манчестер Сити»

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