Гендиректор «Локомотива» о Пабло: «Продали дороже, чем купили. Удачная сделка в текущих условиях»

Генеральный директор «Локомотива» доволен продажей .

Защитник, выступавший за московский клуб с 2021 года, на этой неделе перешел во за 3 миллиона евро.

– Весной покинули иностранные специалисты, Пабло вернулся в Бразилию. Возможны ли новые изменения? И как вы оцените текущую ситуацию в клубе?

– Ситуацию я бы назвал рабочей. Конечно, степень неопределенности в мире возросла, нам приходится решать проблемы, которые от нас напрямую не зависят. На мой взгляд, клуб с ними справляется.

Изменения, которые уже произошли в рамках реализации стратегии, сделали «Локомотив» более устойчивым. В нынешней ситуации это особенно важно. Мы существенно снизили риски, которые были связаны с тем, как клуб работал в предыдущие годы.

После обострения геополитической ситуации менеджеры клуба встретились с тренерами и игроками, состоялся конструктивный диалог. Договорились концентрироваться на матчах. Надеюсь, благодаря такому открытому диалогу нам удалось избежать существенных изменений в составе. Из игроков команду покинул только Пабло, при этом мы продали его дороже, чем купили. В текущих условиях это удачная сделка.

Заметные изменения произошли среди тренеров основной команды. Сейчас за ее подготовку к матчам отвечает , мы все его поддерживаем, – отметил Леонченко.