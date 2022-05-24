«Челси» готов отпустить Алонсо в «Барселону»

может перейти из в «Барселону» в межсезонье.

Лондонский клуб отпустит 31-летнего защитника, если договорится об условиях трансфера.

Срок контракта испанца с «синими» истекает летом 2023 года, поэтому «Барса» не планирует предлагать за него большие деньги.

С самим Алонсо сине-гранатовые практически согласовали условия личного контракта.

Защитник выступает за «Челси» с 2016 года. Его подробная статистика – здесь.

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