«Барселона» не будет переплачивать за Алонсо. Через год защитник может уйти из «Челси» бесплатно

Левый защитник «Челси» Маркос Алонсо по окончании сезона может перейти в «Барселону».
Переговоры каталонского клуба с 31-летним испанцем находятся на продвинутой стадии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Алонсо хочет как можно скорее вернуться в Ла Лигу, где в сезоне-2009/10 он провел один матч за «Реал».
По данным источника, «Барселона» не намерена переплачивать за игрока, поскольку его контракт с «синими» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Статистика Алонсо – здесь.
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