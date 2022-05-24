Тибо Куртуа: «Я один из лучших вратарей мира. Два года на отличном уровне, делал ключевые сэйвы»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Футбол

Тибо Куртуа считает себя одним из лучших вратарей мира. 

«Это моя работа на протяжении многих лет. Два года я был на отличном уровне. Я делал ключевые сэйвы. Но мы выигрывали, и после этого они стали выглядеть еще лучше. Это был один из моих лучших сезонов. 

Да, я один из лучших в мире, но сложно сказать, лучший ли». 

О камбэках в Лиге чемпионов

«Это было потрясающе. Матч с «ПСЖ» был сумасшедшим. У «Челси» был плохой день. Камбэк с «Ман Сити» был самым особенным», – сказал вратарь «Реала»

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные