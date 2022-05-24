Тибо Куртуа: «Я один из лучших вратарей мира. Два года на отличном уровне, делал ключевые сэйвы»

считает себя одним из лучших вратарей мира.

«Это моя работа на протяжении многих лет. Два года я был на отличном уровне. Я делал ключевые сэйвы. Но мы выигрывали, и после этого они стали выглядеть еще лучше. Это был один из моих лучших сезонов.

Да, я один из лучших в мире, но сложно сказать, лучший ли».

О камбэках в чемпионов

«Это было потрясающе. Матч с «ПСЖ» был сумасшедшим. У «Челси» был плохой день. Камбэк с «Ман Сити» был самым особенным», – сказал вратарь .

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