Куртуа о 3:1 с «Сити»: «Не скажу, что они обделались от страха после 1:1, но поняли, что дальше может произойти что угодно. После 2:1 с ними было покончено»

Тибо Куртуа в конце второго тайма не верил в победу «Реала» над «Манчестер Сити» (3:1).
– Как все это можно объяснить?
– Одним словом – «Реал». После того как счет стал 2:1, с «Сити» было покончено.
– Верили ли вы в то, что все так будет, на 89-й минуте?
– Не особо, потому что в атаке мы играли не лучшим образом, не могли отдать последний пас. Иногда у вас просто не получается. Но тот гол, тот момент, реакция фанатов...
И «Сити» тоже все понял. Не стану говорить, что его игроки обделались от страха, но они понимали, что дальше может произойти что угодно, – сказал вратарь «Реала».