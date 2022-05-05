Куртуа о 3:1 с «Сити»: «Не скажу, что они обделались от страха после 1:1, но поняли, что дальше может произойти что угодно. После 2:1 с ними было покончено»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Футбол

Тибо Куртуа в конце второго тайма не верил в победу «Реала» над «Манчестер Сити» (3:1).

– Как все это можно объяснить?

– Одним словом – «Реал». После того как счет стал 2:1, с «Сити» было покончено.

– Верили ли вы в то, что все так будет, на 89-й минуте?

– Не особо, потому что в атаке мы играли не лучшим образом, не могли отдать последний пас. Иногда у вас просто не получается. Но тот гол, тот момент, реакция фанатов...

И «Сити» тоже все понял. Не стану говорить, что его игроки обделались от страха, но они понимали, что дальше может произойти что угодно, – сказал вратарь «Реала».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные