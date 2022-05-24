Роман Терюшков: «Расширение РПЛ было бы на пользу российскому футболу. Минспорта должно иметь более настойчивую позицию»

Роман Терюшков прокомментировал решение РФС не расширять РПЛ.

На исполкоме РФС было принято решение сохранить действующий формат лиги.

«У нас есть 329-й федеральный закон, по которому за развитие спорта отвечают спортивные федерации. В данном случае это . РФС принял это решение. Мы этому решению, как и весь российский футбольный мир, будем подчиняться. В решениях РФС есть развитие футбола. Если видят, что так будет лучше для нашего футбола, мы все этому подчинимся.

Как депутат Госдумы я хочу сказать, что должна быть более существенная роль в этом вопросе Министерства спорта РФ. Сейчас, когда по отношению к нашему футболу применены санкции, которые не отвечают никаким международным спортивным принципам, Министерство спорта должно иметь более настойчивую позицию в этом вопросе.

Министерство вместе с РФС должны увеличивать географию, вовлекая в турниры все больше и больше команд. Расширение РПЛ в рамках государственной политики в части спорта было бы на пользу российскому футболу. Жители разных уголков нашей страны должны иметь возможность смотреть на российские топ-клубы.

Минспорта сейчас должно более действенно и настоятельно определять свою политику в этом направлении», – сказал член наблюдательного совета «Химок».

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