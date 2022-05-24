Президент «Торпедо»: «Мы пришли в РПЛ, чтобы задержаться надолго и вернуть клубу былую славу»

Теги премьер-лига Россия болельщики Олимп-ФНЛ Торпедо Денис Маслов Матч ТВ Футбол

Президент «Торпедо» Денис Маслов высказался о выходе клуба в РПЛ.

«Мы пришли в Премьер-лигу, чтобы задержаться там надолго и постараться показывать там качественный футбол, радовать болельщиков и вернуть московскому клубу былую славу. Что касается состава, он полностью соответствовал тому уровню игру, который мы показали в ФНЛ, мы заняли первое место. Я ребятам с самого начала, с первого тура говорил, что это самая сильная команда. Так оно и вышло.

Что касается уровня РПЛ, Талалаев и Осинькин задали такую высокую планку, что нам надо стремиться к этому. Нам, конечно, нужно будет укреплять наш состав, чтобы составить им достойную конкуренцию. Торпедовские болельщики очень соскучились по РПЛ, думаю, каждый матч будет для них праздником, независимо от того, с кем мы будем играть», – сказал Маслов.

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