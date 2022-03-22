Президент «Торпедо» за расширение РПЛ до 20 клубов: «Не обижайте ФНЛ. Запустите 4 команды, будет много игр»

Президент Денис Маслов высказался за расширение до 20 клубов.

«Два года назад в ФНЛ играли 22 команды, а в этом — 20. Ничего же не случилось. Давайте сыграем экспериментальный чемпионат в Премьер-лиге. Спланируем его так, что будет 20 команд РПЛ.

Не хотите никуда вылетать — хорошо, но не обижайте команды ФНЛ. Запустите четыре команды сразу: те, что пройдут лицензирование. При участии 20 команд получится много игр.

Если понравится, то продолжим дальше, не понравится, вернутся еврокубки — в конце сезона вылетят четыре команды вместо двух, а две новые команды из ФНЛ зайдут. Следующий сезон сыграют 18 команд.

Не понравится, вернемся на 16 команд. Спортивный принцип при любых обстоятельствах должен быть первичен. Не хотите играть стыки? Запустите четыре команды. Раз вы не хотите вылетать, ФНЛ хочет зайти», – сказал Маслов.