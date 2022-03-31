«Торпедо» подало документы на получение лицензии РФС-1, заявив «Лужники» основной ареной

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, как клуб готовится к возможному выходу в РПЛ.
«Мы подали документы на получение лицензии РФС-1, заявив основным стадионом БСА «Лужники», а резервным — «Арену Химки». Решение принято.
Не дороговата ли аренда? Да, по деньгам дорого. Мы рассматривали все варианты в Москве, тем не менее сделали выбор в пользу «Лужников», поскольку исторически это наш стадион.
Сначала, конечно, еще надо попасть в Премьер-лигу, но если сделаем это, то надеемся, что вернутся и торпедовские болельщики, и что в «Лужники» пойдут простые любители футбола», — сказал Маслов.
После 28 матчей «Торпедо» занимает в Олимп-ФНЛ второе место.