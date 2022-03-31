«Торпедо» подало документы на получение лицензии РФС-1, заявив «Лужники» основной ареной

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Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, как клуб готовится к возможному выходу в РПЛ.

«Мы подали документы на получение лицензии РФС-1, заявив основным стадионом БСА «Лужники», а резервным — «Арену Химки». Решение принято.

Не дороговата ли аренда? Да, по деньгам дорого. Мы рассматривали все варианты в Москве, тем не менее сделали выбор в пользу «Лужников», поскольку исторически это наш стадион.

Сначала, конечно, еще надо попасть в Премьер-лигу, но если сделаем это, то надеемся, что вернутся и торпедовские болельщики, и что в «Лужники» пойдут простые любители футбола», — сказал Маслов.

После 28 матчей «Торпедо» занимает в Олимп-ФНЛ второе место.

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