«Торпедо» подало документы на получение лицензии РФС-1, заявив «Лужники» основной ареной

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, как клуб готовится к возможному выходу в .

«Мы подали документы на получение лицензии РФС-1, заявив основным стадионом БСА «Лужники», а резервным — . Решение принято.

Не дороговата ли аренда? Да, по деньгам дорого. Мы рассматривали все варианты в Москве, тем не менее сделали выбор в пользу «Лужников», поскольку исторически это наш стадион.

Сначала, конечно, еще надо попасть в Премьер-лигу, но если сделаем это, то надеемся, что вернутся и торпедовские болельщики, и что в пойдут простые любители футбола», — сказал Маслов.

После 28 матчей занимает в второе место.