Орлов о Дзюбе: «Он уже все… Скорости нет! Даже против «Ростова» не был лидером. Грулев предпочтительнее Дзюбы и Смолова»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о действиях нападающего «Зенита» в матче чемпионата против (2:2).

«Дзюба... Скорости нет! Ну он уже все… Даже в матче с «Ростовом» не смог быть лидером. Сколько он проиграл единоборств? Осипенко вышел победителем в этих дуэлях.

Сегодня Грулев на позиции центрального нападающего выглядит предпочтительнее всех остальных. И Дзюбы, и Смолова.

Я не знаю, что там думает Карпин, но по тому, как двигается динамовец, как он бежит, заряжен на борьбу, бьет – он сейчас номер один в этом амплуа. Так что лучше смотрите на Грулева.

Если «Динамо» обыграет «Уфу», отрыв сократится до двух очков. Какая интрига в следующем туре, какая афиша! Посмотрим.

«Зениту» нужно будет показать все, на что он способен. Только Дзюбу не надо выпускать с первой минуты. Есть же Азмун, пусть он и начинает. А то питерцы теряют преимущество в скорости.

Стоит ли говорить о том, что сказывается возраст Дзюбы? Не знаю… Ибрагимович старше, но резче.

На мой взгляд, Артем тренируется не так, как надо было бы. Вот вам и результат», – поделился мыслями Орлов.