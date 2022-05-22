Рангник про «МЮ»: «Все шло неплохо поначалу, мы набирали 2,1 очка в среднем до встречи с «Атлетико». Вылет из ЛЧ лишил нас энергии»

Главный тренер подвел итоги сезона.

В последнем туре команда уступила «Кристал Пэлас» (0:1) и завершила чемпионат на шестом месте.

«Мы и до игры знали, что нам предстоит большая работа. Но я настроен оптимистично. С новым тренером (а тен Хаг – топ-тренер), вместе с нашим руководством и нашими скаутами мы можем предпринять необходимые шаги для усиления команды, для привлечения футболистов, которые помогут нам поднять общий уровень мастерства. И тогда «МЮ», надеюсь, вернется в топ-4.

Должность временного тренера была новой для меня. Имею в виду не столько приход в команду посреди сезона, сколько понимание, что это временная работа. К сожалению, у нас не было совместной предсезонной подготовки, мы не могли укрепить состав, но такое бывает, и, оглядываясь назад, могу сказать, что послевкусие осталось горькое, ведь у нас все хорошо шло в первые месяцы.

Поначалу мы играли хорошо, набирали очки – в среднем 2,1 очка за игру до встречи с . Думаю, поражение в в какой-то степени лишило нас энергии. С тех пор мы играли недостаточно агрессивно, и поэтому снизился общий уровень выступлений», – сказал Рангник.

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