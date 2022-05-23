Макларен и ван дер Гаг вошли в тренерский штаб тен Хага в «МЮ»

Сформирован тренерский штаб Эрика тен Хага в .

Ассистентами главного тренера команды будут и Митчелл ван дер Гаг.

Макларен с 1999 по 2001 год был помощником в «МЮ». Позже он возглавлял , и другие клубы. В сезоне-2008/09 под руководством Макларена выиграл чемпионат Нидерландов. В его штабе тогда был тен Хаг.

Ван дер Гаг работал в штабе тен Хага в , они вместе перешли в «МЮ».

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