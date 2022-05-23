Макларен и ван дер Гаг вошли в тренерский штаб тен Хага в «МЮ»

Сформирован тренерский штаб Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».
Ассистентами главного тренера команды будут Стив Макларен и Митчелл ван дер Гаг.
Макларен с 1999 по 2001 год был помощником Алекса Фергюсона в «МЮ». Позже он возглавлял «Мидлсбро», «Дерби Каунти» и другие клубы. В сезоне-2008/09 «Твенте» под руководством Макларена выиграл чемпионат Нидерландов. В его штабе тогда был тен Хаг.
Ван дер Гаг работал в штабе тен Хага в «Аяксе», они вместе перешли в «МЮ».
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