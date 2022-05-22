Ибрагимович выиграл 32-й трофей в карьере и 12-й чемпионский титул

выиграл очередной чемпионский титул.

40-летний нападающий в составе стал чемпионом Италии.

Это его второе скудетто с «россонери», а в общей сложности у него уже 12 побед в национальных первенствах.

Еще трижды он выигрывал Серию А с , две победы одержал в чемпионате Нидерландов с , четыре – в чемпионате Франции с , а еще одну – в Ла Лиге с «Барселоной».

Также два раза швед становился чемпионом страны с , однако оба титула были аннулированы из-за Кальчополи.

Всего же это 32-й трофей в карьере Ибрагимовича.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам