Ибрагимович выиграл второе чемпионство с «Миланом» – спустя 11 лет

выиграл чемпионат Италии в составе «Милана».

Это второе скудетто для шведа в составе «россонери». Первое он завоевал в сезоне-2010/11.

В 2012 году нападающий перешел в , позже он играл за и , а в начале 2020-го вернулся в .

С 2005 года «Милан» два раза выиграл чемпионат Италии – в обоих случаях в составе команды был Ибрагимович.

Всего это пятый чемпионский титул для Златана в Италии – еще три он завоевал с . Два раза форвард становился чемпионом страны с , однако оба титула были аннулированы из-за Кальчополи.

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