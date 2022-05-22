Ибрагимович выиграл второе чемпионство с «Миланом» – спустя 11 лет

Златан Ибрагимович выиграл чемпионат Италии в составе «Милана».
Это второе скудетто для шведа в составе «россонери». Первое он завоевал в сезоне-2010/11.
В 2012 году нападающий перешел в «ПСЖ», позже он играл за «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси», а в начале 2020-го вернулся в «Милан».
С 2005 года «Милан» два раза выиграл чемпионат Италии – в обоих случаях в составе команды был Ибрагимович.
Всего это пятый чемпионский титул для Златана в Италии – еще три он завоевал с «Интером». Два раза форвард становился чемпионом страны с «Ювентусом», однако оба титула были аннулированы из-за Кальчополи.
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