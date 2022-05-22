Гвардиола о камбэке с «Виллой»: «Я позвонил «Реалу», мне дали хорошие советы»

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Пеп Гвардиола прокомментировал камбэк в матче с «Астон Виллой» (3:2).

«Ман Сити» проигрывал 0:2 по ходу второго тайма в матче 38-го тура АПЛ, но сумел одержать волевую победу и стал чемпионом страны.

«Я позвонил «Реалу», мне дали хорошие советы. Ни у того камбэка «Мадрида» нет объяснения, ни у нашего сегодняшнего. Это импульс.

Иногда приятно пережить подобное. У меня есть ощущение, что это поможет нам стать сильнее в следующем сезоне», – сказал тренер «Сити».

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