Гвардиола о камбэке с «Виллой»: «Я позвонил «Реалу», мне дали хорошие советы»

прокомментировал камбэк в матче с (3:2).

проигрывал 0:2 по ходу второго тайма в матче 38-го тура , но сумел одержать волевую победу и стал чемпионом страны.

«Я позвонил «Реалу», мне дали хорошие советы. Ни у того камбэка нет объяснения, ни у нашего сегодняшнего. Это импульс.

Иногда приятно пережить подобное. У меня есть ощущение, что это поможет нам стать сильнее в следующем сезоне», – сказал тренер «Сити».

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