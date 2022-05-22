«Ман Сити» сделал камбэк после 0:2 в матче с «Астон Виллой» и стал чемпионом Англии

«Манчестер Сити» одержал волевую победу в последнем матче чемпионата Англии.
Команда Пепа Гвардиолы до 76-й минуты уступала «Астон Вилле» со счетом 0:2 в результате точных ударов защитника Мэтти Кэша и хавбека Филиппе Коутиньо.
Вышедший на 68-й минуте полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган сократил отставание до одного гола на 76-й минуте, хавбек Родри сравнял счет на 78-й, а на 81-й Гюндоган забил победный гол.
В результате «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, опередив «Ливерпуль» на одно очко.
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