Трент Александер-Арнолд: «Ман Сити» и «Ливерпуль» – лучшие в мире, вероятно. Восхищаюсь «горожанами», но хотел бы, чтобы они играли так через 20 лет, а не сейчас»

Защитник высказался о конкуренции с «Манчестер Сити».

«Наша форма во многом обусловлена выступлениями «Ман Сити». Даже в начале сезона мы понимали, что можно потерять лишь несколько очков. Мы знали, что в каждой игре надо побеждать. За последние четыре сезона мы в третий раз набрали как минимум 90 очков, и единственный клуб , который смог сделать то же самое, – это .

Я восхищаюсь ими. Они, возможно, лучшие в мире – тут уж дело вкуса. «Ливерпуль» и «Ман Сити» – лучшие команды в мире, вероятно, и выбор зависит от того, кому какой стиль больше нравится.

Нельзя не восхищаться командой, побеждающей столь стабильно, и я восхищаюсь. Потрясающая команда, потрясающий тренер. Но лучше бы они так играли через 20 лет, когда я повешу бутсы на гвоздь, а не сейчас!» – сказал футболист.

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