Пол Мерсон: «Сити» близок к 4-му титулу за 5 лет, а АПЛ сейчас сильнее, чем когда доминировал «МЮ» Фергюсона. Гвардиола заслуживает больше похвал»

считает, что работу в недооценивают.

«Смотрите, «Сити» близок к 4-му чемпионству за 5 лет. Не думаю, что они получают столько признания, как когда похожее делал . А лига сейчас сильнее, чем когда доминировал «МЮ» [Фергюсона], по моему мнению. Годами титул могли выиграть только и «Арсенал».

Сейчас все по-другому. «Челси» может обыграть любого, просто они недостаточно стабильны. «Тоттенхэм» добивался результата против обоих претендентов на титул, на днях «Сити» мог проиграть «Вест Хэму». Это очень конкурентная лига.

То, что «Сити» сделал за последние пять лет, просто феноменально. Гвардиола заслуживает больше похвал, чем он получает», – сказал бывший нападающий «Арсенала».

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