Клопп об отрыве «Ман Сити» и «Ливерпуля» от остальных: «Не стоит переживать, что это навсегда»

считает, что у «Ливерпуля» и «Ман Сити» могут появиться конкуренты в АПЛ.

– Может ли какая-то команда бороться с «Ливерпулем» и «Сити»?

– Да. Я увидел это, когда мы играли с . В финале Кубка Англии я был на седьмом небе от того, как мы провели первые 30 минут, потому что это лучшие полчаса, которые у нас когда-либо были в матчах с «Челси», ведь играть с ними невероятно сложно. Мы будем учиться, смотреть, как составы всех команд будут выглядеть в следующем сезоне, и все такое.

Но, зная, что тен Хаг приходит в «Юнайтед», и они не хотят ждать пять лет или сколько-то еще, они будут действовать по-крупному. Есть «Тоттенхэм», и очень, очень амбициозен, а у них уже и так хорошая команда. Чтобы играть в двух турнирах [АПЛ и Лига чемпионов], им нужно будет больше игроков, и они подпишут их.

Никому не стоит переживать, что этот отрыв [«Ливерпуля» и ] сохранится навсегда. Потребовалась тяжелейшая работа, чтобы оказаться там. Так что если мы хоть чуть-чуть снимем ногу с педали газа, то это сразу перестанет быть отрывом, останутся три очка, а это почти ничего.

Для нас дело в том, чтобы выступать максимально хорошо. Остальные особо не могут на это повлиять. У нас талантливая команда, и в следующем году она будет такой, но нужно будет снова делать из нее настоящую машину. А потом мы посмотрим, – сказал тренер .

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