В РПЛ останется 16 клубов, «Рубин» и «Арсенал» вылетают. Об этом сообщил Черданцев

Теги Химки Рубин премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Арсенал Тула Георгий Черданцев Уфа Матч ТВ Футбол

«Рубин» и «Арсенал» все же не смогут выступить в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Как объявил в эфире «Матч ТВ» ведущий Георгий Черданцев, принято решение сохранить нынешнее число клубов и не расширять лигу.

Таким образом, в следующем сезоне в РПЛ выступят 16 команд. По итогам нынешнего «Рубин» и «Арсенал» вылетают, «Химки» и «Уфа» участвуют в стыковых матчах.

Черданцев про РПЛ: «Склоняются к расширению до 18 клубов. «Рубин» и «Арсенал» в стыках в таком случае»

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные