В РПЛ останется 16 клубов, «Рубин» и «Арсенал» вылетают. Об этом сообщил Черданцев

«Рубин» и «Арсенал» все же не смогут выступить в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Как объявил в эфире ведущий , принято решение сохранить нынешнее число клубов и не расширять лигу.

Таким образом, в следующем сезоне в РПЛ выступят 16 команд. По итогам нынешнего «Рубин» и «Арсенал» вылетают, и «Уфа» участвуют в стыковых матчах.

Черданцев про РПЛ: «Склоняются к расширению до 18 клубов. «Рубин» и «Арсенал» в стыках в таком случае»

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