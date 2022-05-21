«Торпедо» и «Факел» вышли в РПЛ, «Оренбург» и СКА – в стыковые матчи

Теги премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Торпедо СКА Хабаровск Факел Оренбург Футбол

Определились триумфаторы сезона Олимп-ФНЛ.

Сегодня чемпионат завершился матчами 38-го тура. «Оренбург» и «Волгарь» сыграли вничью (2:2), «Торпедо» и «Кубань» также поделили очки (2:2), «Факел» взял верх над «Балтикой» (1:0).

1-е место в таблице заняло «Торпедо» c 75 очками, 2-ю строчку – «Факел» (74). Эти команды напрямую вышли в Премьер-лигу.

На 3-м месте по итогам сезона расположился «Оренбург» (74 очка), а 4-ю позицию за собой ранее застолбил «СКА Хабаровск» (65). Эти команды должны сыграть в стыковых матчах за право выступить в РПЛ в следующем сезоне. Первые игры запланированы на 25 мая, ответные – на 28-е.

Отметим, что большинство клубов РПЛ выступают за мораторий на вылет в этом сезоне. Возможен вариант с расширением высшего дивизиона.

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