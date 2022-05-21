Генсек РФС о расширении РПЛ до 18 клубов: «Я категорически против. Это не делается в последний тур, надо соблюдать регламент»

Генеральный секретарь РФС выступил против расширения до 18 клубов.

«В повестке исполкома будет несколько вариантов реформы лиги, в том числе и с расширением РПЛ до 18 команд. Я категорически против этого.

Да, такое можно рассматривать в принципе, но это не делается, когда идет последний тур. Надо жить по правилам, соблюдать регламент.

Если такое решение будет принято, надо экономически его обосновать. Расширение влечет за собой большие изменения, такое решение повлияет на всю экосистему футбола.

Надо иметь под него финансовые расчеты. Оно должно быть принято заранее, быть подготовленным, плюс заранее должны быть утверждены регламенты», – сказал .

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