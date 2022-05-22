считает, что должен остаться в «Рубине» после вылета в ФНЛ.

– Слуцкий должен уйти?

– Нет. Пусть остается и вытаскивает клуб из ФНЛ. А потом – пусть куда хочет, туда и идет. Он сам заварил эту кашу, и теперь ему ее расхлебывать.

Не стану говорить, что Слуцкий плохой тренер. Но Казань – это особый и очень спортивный город, в котором люди привыкли к успеху. Слуцкий не смог этого понять. Он не понял, в каком городе и в какой республике работает. Не смог объединить команду.

Все, что он нам показал – что может петь песни, танцевать и вести соцсети. Но это не стиль «Рубина», – заявил бывший капитан «Рубина».

Великое селфи «Рубина» просто напрашивается на эти чудеса фотошопа

Агония «Рубина» – самые безумные 15 минут в сезоне РПЛ

Горе «Рубина» после вылета в ФНЛ: Слуцкий прятал лицо, Бакаев плакал с болельщиками, Лисакович извинялся

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам