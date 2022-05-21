Кучаев о вылете «Рубина»: «Остается только надеяться на расширение»

высказался о вылете «Рубина» из .

В 30-м туре чемпионата казанцы проиграли «Уфе» (1:2). По итогам сезона команда Леонида Слуцкого заняла 15-е место.

– Был ли разговор о следующей тренировке? Какой вообще сейчас план действий у команды?

– Ждем новостей и того, что будет. Завтра выходной, как в любом случае было бы.

– Есть надежда на расширение?

– Конечно, мы хотим, чтобы так было. Понятно, что надо было не на это рассчитывать в любом случае, надо было получать очки, но сейчас остается только надеяться на расширение.

– Почему в решающем матче «Рубин» почти не создавал моменты?

– В принципе так же, как и «Уфа». С «Уфой» очень тяжело создавать моменты. Тут такие качели, кто дожмет, тот и выиграет. Из-за того, что мы пропускаем такие глупые голы, как второй гол «Уфы», тяжело выигрывать у таких соперников.

– Как развиваться хорошей команде в РПЛ в условиях закрытой комнаты, когда нет ничего? Например, меньше скаутов будет смотреть на наших игроков, потому что они играют только внутренний чемпионат.

– Все будет зависеть от того, какой будет принят регламент по иностранцам в командах. У меня из команды никто не собирается уходить. Им все нравится, им все подходит. Скауты работают, видят, как происходит развитие. Все это не будет продолжаться вечно.

– А Ивелин Попов?

– Он, может, и хотел остаться в клубе, но травмы преследуют и возраст. Получилось, что он может поиграть дома. Ради Бога. Если в него получится там играть, пусть играет, – сказал полузащитник .

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