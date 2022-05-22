Игроков «Рубина» попросили не покидать Казань до решения РФС по формату лиги

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Игроков «Рубина» попросили остаться в Казани. 

По информации «Спорт-Экспресса», игроков попросили не покидать город до решения РФС по формату следующего сезона и возможному расширению лиги до 18 команд. Команда получила один выходной и затем может собраться на базе.

По итогам сезона РПЛ команда Леонида Слуцкого заняла 15-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. 

24 мая на заседании исполкома РФС обсудят предложение клубов РПЛ о моратории на вылет и варианты формата чемпионата в сезоне-2022/23 с учетом неучастия российских команд в еврокубках.

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