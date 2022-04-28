Маурисио Почеттино: «На сегодняшний день я точно остаюсь в «ПСЖ». И Мбаппе тоже»

Маурисио Почеттино уверен, что останется в «ПСЖ» вместе с Килианом Мбаппе.
– Во сколько процентов вы оцениваете вероятность того, что останетесь в «ПСЖ» на следующий сезон?
– На сегодняшний день я точно остаюсь. То же самое касается и Килиана Мбаппе, – сказал Почеттино.
Ранее сообщалось о скорой отставке аргентинца с поста главного тренера «ПСЖ».
Мбаппе, серьезный интерес к которому проявляет «Реал», может стать свободным агентом летом. Игрок и «ПСЖ» пока не договорились о подписании нового соглашения.