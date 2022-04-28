Маурисио Почеттино: «На сегодняшний день я точно остаюсь в «ПСЖ». И Мбаппе тоже»

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Маурисио Почеттино уверен, что останется в «ПСЖ» вместе с Килианом Мбаппе.

– Во сколько процентов вы оцениваете вероятность того, что останетесь в «ПСЖ» на следующий сезон?

– На сегодняшний день я точно остаюсь. То же самое касается и Килиана Мбаппе, – сказал Почеттино.

Ранее сообщалось о скорой отставке аргентинца с поста главного тренера «ПСЖ».

Мбаппе, серьезный интерес к которому проявляет «Реал», может стать свободным агентом летом. Игрок и «ПСЖ» пока не договорились о подписании нового соглашения.

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