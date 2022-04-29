Анчелотти о словах Почеттино про Мбаппе: «Тренеры не могут рассказывать всей правды. Это нормально»

отреагировал на высказывания тренера Маурисио Почеттино.

Аргентинский специалист периодически высказывается касательно будущего , который может перейти в «Реал».

Например, ранее тренер сказал: «Для клуба и Килиана будет лучше, если он останется».

– комментирует будущее Мбаппе. Всегда ли тренеры говорят правду?

– Тренеры на пресс-конференции не могут рассказывать всей правды. Это нормально.

же сейчас думает о двух вещах: победа завтра и победа в среду. Вот о чем мы думаем», – заявил главный тренер мадридского клуба.