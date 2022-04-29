Анчелотти о словах Почеттино про Мбаппе: «Тренеры не могут рассказывать всей правды. Это нормально»

Карло Анчелотти отреагировал на высказывания тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино.
Аргентинский специалист периодически высказывается касательно будущего Килиана Мбаппе, который может перейти в «Реал».
Например, ранее тренер сказал: «Для клуба и Килиана будет лучше, если он останется».
– Маурисио Почеттино комментирует будущее Мбаппе. Всегда ли тренеры говорят правду?
– Тренеры на пресс-конференции не могут рассказывать всей правды. Это нормально.
«Мадрид» же сейчас думает о двух вещах: победа завтра и победа в среду. Вот о чем мы думаем», – заявил главный тренер мадридского клуба.