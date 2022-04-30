Почеттино о словах про то, что Мбаппе остается: «Вырвали из контекста, я говорил про сегодняшний день. Слухи меня не волнуют, проблема – в неуважении»

прокомментировал свои же слова про .

Ранее главный тренер , отвечая на вопрос о том, останутся ли форвард и он сам в клубе на следующий сезон, заявил: «На сегодняшний день я точно остаюсь. То же самое касается и Килиана Мбаппе».

«Я очень устал, сложно все это объяснять. Но я постараюсь. Я просто ответил на вопрос. Меня спросили, какая вероятность на сегодняшний день? На сегодняшний день я остаюсь со стопроцентной вероятностью. Но это вырвали из контекста. Как и всегда.

Я очень устал, но я горд и силен. Меня не волнуют слухи, я сосредоточен на работе, и мои футболисты четко представляют, как мы работаем. Мы продолжаем делать нашу работу.

Дело в недостатке уважения. Вот в чем проблема. Мы здесь для того, чтобы работать на благо клуба. Завтра – это завтра, но на сегодняшний день я на 100% предан «ПСЖ», – сказал Почеттино Amazon Prime.