Почеттино о словах про то, что Мбаппе остается: «Вырвали из контекста, я говорил про сегодняшний день. Слухи меня не волнуют, проблема – в неуважении»

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Маурисио Почеттино прокомментировал свои же слова про Килиана Мбаппе.

Ранее главный тренер «ПСЖ», отвечая на вопрос о том, останутся ли форвард и он сам в клубе на следующий сезон, заявил: «На сегодняшний день я точно остаюсь. То же самое касается и Килиана Мбаппе».

«Я очень устал, сложно все это объяснять. Но я постараюсь. Я просто ответил на вопрос. Меня спросили, какая вероятность на сегодняшний день? На сегодняшний день я остаюсь со стопроцентной вероятностью. Но это вырвали из контекста. Как и всегда.

Я очень устал, но я горд и силен. Меня не волнуют слухи, я сосредоточен на работе, и мои футболисты четко представляют, как мы работаем. Мы продолжаем делать нашу работу.

Дело в недостатке уважения. Вот в чем проблема. Мы здесь для того, чтобы работать на благо клуба. Завтра – это завтра, но на сегодняшний день я на 100% предан «ПСЖ», – сказал Почеттино Amazon Prime.

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