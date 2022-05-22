Божович о вылете «Арсенала»: «Много травм, карточки. Были и мои ошибки»

Главный тренер высказался после матча с «Уралом» (1:2).

По итогам сезона тульский клуб занял последнее место в таблице и вылетел в Олимп-ФНЛ.

«Мы начали хорошо игру, думаю, неплохо выглядели. После удаления стало трудно. Но и забили в меньшинстве, и был момент, чтобы сравнять счет. По желанию играть все было хорошо, кроме результата.

[о провальном весеннем отрезке] Очень трудно найти одну причину, у нас их много. Много травмированных игроков со сборов, были заболевшие, никогда не играли два матча подряд одним составом, то желтые карточки, то красные, то травмы. Были и мои ошибки.

Готовы ли психологически, если вдруг окажемся в стыках? Если что-то уже потеряли и дают шанс это вернуть, то нужно быть готовыми. Все прекрасно понимают, что надо будет делать.

[об обилии удалений весной] Если говорить о красной карточке Эванса, то там фол на нем. Было много ошибок, даже ВАР не всегда помогает», – сказал Божович.

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