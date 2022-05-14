⬇️ Тульский «Арсенал» вылетел из РПЛ, заняв 16-е место

Тульский «Арсенал» вылетел из .

Команда тренера на выезде уступила «Уфе» (1:2) и потеряла шансы сохранить прописку в Премьер-лиге.

, имея 23 очка, остается на последнем месте в таблице и за один матч уже не сможет обогнать идущий 14-м «Урал» (27 очков).

Тульский клуб шесть сезонов подряд выступал в Премьер-лиге.

«Уфа» набрала 27 очков и, занимая 15-е место, сохраняет шансы на то, чтобы остаться в высшей лиге России. В заключительном туре уфимцы на выезде сыграют с «Рубином», который сейчас идет 13-м (29 очков) и завтра встретится с «Уралом» в гостях.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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