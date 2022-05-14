Божович о вылете «Арсенала» из РПЛ: «Хочу принести извинения тульским болельщикам от себя и игроков»

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Миодраг Божович извинился за вылет тульского «Арсенала» из РПЛ.

«Итог сегодняшнего матч, думаю, закономерен, после удаления Кангвы у нас были очень маленькие шансы.

Не успели удержать счет и сделать что-то большее. Попытались что-то сделать с длинными передачами и большими игроками, но не успели. До удаления у нас были шансы, после – уже нет.

Пока только хочу принести извинения тульским болельщикам от себя и игроков. Посмотрим, что будет дальше», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире «Матч Премьер».

Сегодня в рамках 29-го тура «Арсенал» на выезде проиграл «Уфе» (1:2) и досрочно занял последнее место в таблице.

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