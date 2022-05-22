Мбаппе стал лучшим бомбардиром и ассистентом этой Лиги 1. У него 45 (28+17) очков в 35 матчах

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром и ассистентом прошедшего сезона Лиги 1.
23-летний нападающий «ПСЖ» провел 35 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал 17 результативных передач. Второй бомбардир лиги – Виссам Бен-Йеддер из «Монако» – забил на 3 гола меньше.
Лионель Месси, отдавший 14 голевых пасов, занял второе место в списке лучших ассистентов.
С подробной статистикой Мбаппе можно ознакомиться здесь.
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