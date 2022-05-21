Черышев простился с «Валенсией»: «Признателен за возможность быть частью истории этой команды»

Полузащитник Денис Черышев объявил об уходе из «Валенсии» по окончании сезона.

«96 игр в чемпионате, 122 игры во всех соревнованиях за эти прекрасные четыре года в команде. Это было бы невозможно без каждого из членов этой прекрасной семьи.

Я бы хотел поблагодарить партнеров, тренерский и медицинский штабы, всех работников этого великого клуба. А главное – поблагодарить фанатов, которые всегда поддерживали команду, в том числе в самые тяжелые моменты.

Я старался отдавать на поле все силы, иногда все складывалось более успешно, иногда – менее. Но я всегда пытался честно отрабатывать и помогать партнерам настолько, насколько возможно.

Сегодня я прощаюсь, преисполненный признательности за возможность быть частью вашей истории!» – написал хавбек.

Черышев выступал за «Валенсию» на постоянной основе с 2019 года. До этого он дважды переходил в команду на правах аренды. В сезоне-2018/19 российский хавбек выиграл с «лос чес» Кубок Испании.

Подробно со статистикой выступлений Черышева можно ознакомиться здесь.

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