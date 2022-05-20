Футболист-гей Кавалло о каминг-ауте хавбека «Блэкпула»: «Прекрасно, что моя история помогла Дэниэлсу стать самим собой. Любовь всегда побеждает»

Футболист-гей Джошуа Кавалло поддержал , сделавшего каминг-аут.

17-летний хавбек стал первым открытым геем среди действующих профессиональных футболистов Великобритании.

«Я хочу воспользоваться моментом, чтобы отметить объявление Джейка и сказать, что я очень горжусь его храбростью! Это прекрасное чувство – знать, что моя история помогла Джейку стать самим собой.

Трогательно видеть миллионы людей по всему миру, которых моя история вдохновила, и видеть, как она помогает развивать мировой футбол на всех уровнях, это фантастика.

В этом мире и в футболе есть место для каждого. Любовь всегда побеждает», – сказал полузащитник .

Кавалло сделал каминг-аут в октябре 2021 года, став единственным на тот момент открытым геем среди профессиональных игроков высших дивизионов. Дэниэлс в своем каминг-ауте упомянул Кавалло.

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