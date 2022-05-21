Рассказов о 10-м месте «Спартака»: «Катастрофа. Если возьмем Кубок, восприятие сезона поменяется»

назвал катастрофой 10-е место «Спартака» в .

В 30-м туре чемпионата красно-белые проиграли «Химкам» (1:2).

– Были моменты, подходы, но сначала нелепый пенальти получили, потом еще пропустили.

Во втором тайме контролировали мяч, «Химки» только несколько раз дошли до ворот. Конечно, они вели в счете, мы пытались создать моменты, но до такого напора не доходило. Дальше тяжело было забивать. К сожалению, проиграли.

– Какой позитив в этом сезоне, кроме Кубка?

– Лига Европы, которой в итоге не стало. А Кубок, да, наш единственный шанс закончить сезоне на хорошей ноте. Тем более давно его не выигрывали.

– «Динамо» 1:5 «Сочи» проиграло. Как это скажется на финале?

– Не важно, с каким счетом проиграло «Динамо» – 1:5, 1:10. Это финал, одна команда может обыграть любую. Тем более такое дерби, еще с советских времен. Это будет абсолютно другая игра.

– Сезон заканчивается, но с твоим будущем непонятно. Это беспокоит?

– Меня ничего не беспокоит. Готовлюсь к финалу. Что будет дальше – жизнь покажет. Не хочу обсуждать контракт.

– Но ты хотел бы остаться в «Спартаке»?

– Следующий вопрос. Думаю о финале. Так что следующий вопрос.

– Как оценить этот сезон для «Спартака»?

– Конечно, в чемпионате – катастрофа. Для «Спартака» непозволительно занимать такое место. К сожалению, так получилось. Если возьмем Кубок, восприятие сезона поменяется. Намного позитивнее все будет.

– Как морально себя чувствуешь? Вернулся после тяжелой критики.

– Все хорошо. Были моменты, но у всех такие есть. Ничего страшного. Тренируюсь, доказываю. Дали шанс – играю. А тренер оценивает, – сказал защитник .