«Торпедо» вышло в РПЛ благодаря голу с пенальти на 91-й минуте в заключительном туре ФНЛ

«Торпедо» вышло в , забив с пенальти на 91-й минуте.

Московский клуб занял первое место в , сыграв вничью с «Кубанью» (2:2) в заключительном туре благодаря голу с пенальти на 91-й минуте.

набрало 75 баллов и напрямую вышло в Премьер-лигу, как и воронежский «Факел» (74), победивший в 38-м туре «Балтику» (1:0). «Оренбург», поделивший очки с (2:2), с теми же 74 баллами остался третьим и сыграет в стыках в командой РПЛ.

Отметим,что «Торпедо» оказалось бы в стыках, если бы проиграло сегодня. Тогда у трех команд было бы по 74 очка, и в таком случае первым дополнительным показателем были бы победы в сезоне ФНЛ – у «Торпедо» их меньше, чем у конкурентов.

При равенстве очков у двух клубов первый дополнительный показатель – личные встречи. Так пробился в Премьер-лигу благодаря двум победам над в этом сезоне.

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