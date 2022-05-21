Экс-игрок «Сочи» Карапетян: «В Европе ситуация в тысячу раз хуже, чем в России. Все очень подорожало, и это неприятно сказывается на людях»

рассказал о жизни в России и в Европе.

– Твои знакомые удивлялись, что ты, прожив всю жизнь в Европе, вдруг решил взять недвижимость в России?

– Да, было такое. Люди в Европе сейчас считают, что в России стало невозможно жить, но я был недавно в Мадриде, Брюсселе и Германии. Честно скажу, что в данный момент в Европе ситуация в тысячу раз хуже, чем в России.

Все очень подорожало, и это неприятно сказывается на людях. Например, немцы за одну копейку готовы биться. Бывало, что на одной колонке бензин мог стоить 31,8 евро, а в двух километрах оттуда – 31,7 евро.

Вот в таком случае многие немцы ехали туда, где на копейку дешевле, и это речь про обычное время. Поэтому сейчас, когда все подорожало, там всем очень тяжело. Да, зарплаты там хорошие, но и жить стало очень дорого.

Могу со 100-процентной уверенностью сказать, что наши люди – армяне, русские – отдыхают намного больше. В Европе простые люди только работают и работают, – сказал бывший нападающий и сборной Армении, выступающий за .

Карапетян ранее играл за клубы из Германии и Люксембурга.

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