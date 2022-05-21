«Кокорин недоволен игровым временем в «Фиорентине». Он хочет еще попробовать себя в Италии». Карапетян о будущем форварда

рассказал о мыслях по поводу игры в Италии.

– В России ты подружился с Александром Кокориным. Общаешься с ним сейчас?

– Неделю назад с ним говорил, но все не могу пересказать. Скажу, что он недоволен тем временем, которое получает на поле.

В первой половине сезона у него были травмы. Как он мне сказал, зимой он уже восстановился и по тренировкам чувствовал уверенность играть и доказывать.

Посмотрим, что получится. Для него это был первый полноценный сезон в Италии, ему надо дать еще один год. Я до сих пор уверен, что Саша – хороший нападающий, который сможет заиграть в Италии.

– В Италии даст такой шанс Кокорину?

– Возможно, они найдут вариант с арендой. Могу представить, что разорвут контракт, но он сам хочет еще попробовать себя в Италии, и я мечтаю его увидеть там, – сказал бывший нападающий «Сочи» и сборной Армении.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет отпустить Кокорина бесплатно или разорвать контракт.

Соглашение Кокорина рассчитано до лета 2024 года. В этом сезоне игрок шесть раз выходил на поле в Серии А, но ни разу не попадал в стартовый состав и суммарно сыграл 54 минуты.

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