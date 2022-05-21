«Кокорин недоволен игровым временем в «Фиорентине». Он хочет еще попробовать себя в Италии». Карапетян о будущем форварда

Александр Карапетян рассказал о мыслях Александра Кокорина по поводу игры в Италии.
– В России ты подружился с Александром Кокориным. Общаешься с ним сейчас?
– Неделю назад с ним говорил, но все не могу пересказать. Скажу, что он недоволен тем временем, которое получает на поле.
В первой половине сезона у него были травмы. Как он мне сказал, зимой он уже восстановился и по тренировкам чувствовал уверенность играть и доказывать.
Посмотрим, что получится. Для него это был первый полноценный сезон в Италии, ему надо дать еще один год. Я до сих пор уверен, что Саша – хороший нападающий, который сможет заиграть в Италии.
– В Италии «Фиорентина» даст такой шанс Кокорину?
– Возможно, они найдут вариант с арендой. Могу представить, что разорвут контракт, но он сам хочет еще попробовать себя в Италии, и я мечтаю его увидеть там, – сказал бывший нападающий «Сочи» и сборной Армении.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет отпустить Кокорина бесплатно или разорвать контракт.
Соглашение Кокорина рассчитано до лета 2024 года. В этом сезоне игрок шесть раз выходил на поле в Серии А, но ни разу не попадал в стартовый состав и суммарно сыграл 54 минуты.
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