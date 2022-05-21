Бувач не уйдет из «Динамо» из-за геополитической ситуации

не покинет «Динамо».

Заместитель генерального директора по спорту не собирается уходить из московского клуба из-за геополитической ситуации, об этом сообщил источник, близкий к 60-летнему боснийскому специалисту.

Бувач продолжит работу с бело-голубыми в следующем сезоне. В декабре «Динамо» продлило с ним контракт до 2024 года.

Напомним, Бувач работает в структуре «Динамо» с 2020 года. Ранее он работал в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле».

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