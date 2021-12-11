«Динамо» продлило контракт со спортивным директором Бувачем до 2024 года

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Заместитель генерального директора по спорту Желько Бувач подписал новый контракт с «Динамо».

Срок соглашения рассчитан до окончания сезона-2023/24.

Бувач, фактически являющийся спортивным директором «Динамо», возглавил спортивное направление клуба в январе 2020 года.

«С большим удовольствием продолжу работу в «Динамо». На мой взгляд, мы создали хорошую основу для дальнейшего развития команды и академии.

В клубе очень здорово выстроены все процессы, так что можно реализовывать наши планы и проекты, чтобы порадовать наших болельщиков», – сказал Бувач.
 

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