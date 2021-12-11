«Динамо» продлило контракт со спортивным директором Бувачем до 2024 года

Заместитель генерального директора по спорту Желько Бувач подписал новый контракт с «Динамо».
Срок соглашения рассчитан до окончания сезона-2023/24.
Бувач, фактически являющийся спортивным директором «Динамо», возглавил спортивное направление клуба в январе 2020 года.
«С большим удовольствием продолжу работу в «Динамо». На мой взгляд, мы создали хорошую основу для дальнейшего развития команды и академии.
В клубе очень здорово выстроены все процессы, так что можно реализовывать наши планы и проекты, чтобы порадовать наших болельщиков», – сказал Бувач.
⚡️ Желько Бувач продлил контракт с «Динамо»— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 14, 2021
Спортивный директор остаётся с бело-голубыми до 2024 года
Продолжаем работу, Желько 💪#ДинамоМосква #Бувач #футбол pic.twitter.com/cGRecETMsw