Радимов о российском тренере для «Спартака»: «Только Шалимов на ум приходит. Саламыч уже занят, к сожалению»
«Спартак» набрал 4 очка в 4 турах Мир РПЛ и занимает 11-е место в таблице.
«Главное, чтобы хороший тренер был. Купленные на такую сумму футболисты не могут быть плохими. Но их надо организовать.
Саламыч (Станислав Черчесов – Спортс’‘) уже занят, к сожалению. Но нужен тренер, который уже с опытом, на ум, если кто приходит, это Игорь Шалимов. Действительно, это человек рассудительный, спокойный.
Да, «Факел» в прошлом году вылетел. Но он, по крайней мере, будет знать. И у него есть авторитет. Как и у Станковича, впрочем. Из русских специалистов, пожалуй, только Шалимов на ум приходит», – сказал бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Радимов.
Радимов о том, что «Спартак» неправильно потратил 70 млн евро на трансферы: «40 млн за Батракова, 20 – за Кисляка, 10 – за Кирилла Глебова. И была бы совсем другая картина»