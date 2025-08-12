  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радимов о российском тренере для «Спартака»: «Только Шалимов на ум приходит. Саламыч уже занят, к сожалению»
40

Радимов о российском тренере для «Спартака»: «Только Шалимов на ум приходит. Саламыч уже занят, к сожалению»

Владислав Радимов считает, что Игорь Шалимов мог бы возглавить «Спартак».

«Спартак» набрал 4 очка в 4 турах Мир РПЛ и занимает 11-е место в таблице.

«Главное, чтобы хороший тренер был. Купленные на такую сумму футболисты не могут быть плохими. Но их надо организовать.

Саламыч (Станислав Черчесов – Спортс’‘) уже занят, к сожалению. Но нужен тренер, который уже с опытом, на ум, если кто приходит, это Игорь Шалимов. Действительно, это человек рассудительный, спокойный.

Да, «Факел» в прошлом году вылетел. Но он, по крайней мере, будет знать. И у него есть авторитет. Как и у Станковича, впрочем. Из русских специалистов, пожалуй, только Шалимов на ум приходит», – сказал бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Радимов.

Радимов о том, что «Спартак» неправильно потратил 70 млн евро на трансферы: «40 млн за Батракова, 20 – за Кисляка, 10 – за Кирилла Глебова. И была бы совсем другая картина»

Кто выиграет Суперкубок Европы?1073 голоса
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoВладислав Радимов
logoСпартак
logoСтанислав Черчесов
logoАхмат
logoДеян Станкович
logoИгорь Шалимов
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoФакел
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Акрон» – ЦСКА. 1:1 – Мусаев ответил на гол Бакаева, серия пенальти. Онлайн-трансляция
307 минут назадLive
«Реал» против матча «Барсы» и «Вильярреала» в Майами и обратился в ФИФА и УЕФА: «Это ставит под угрозу легитимность результатов. Нужно согласие всех клубов Ла Лиги»
2611 минут назад
Экс-игрока «Твенте» и «Уигана» Рона Стама приговорили к 7 годам тюрьмы за участие в контрабанде 724 кг кокаина и хранение веселящего газа
1528 минут назад
У Чалова украли сумку с документами и 200 евро в Греции. Форвард оставил арендованную машину на бесплатной парковке у пляжа, ее взломали грабители
4943 минуты назад
«ПСЖ» хочет 50 млн евро за Доннарумму. «Ман Сити» считает сумму завышенной
2559 минут назад
Геннадий Орлов: «Зенит» грамотно покупает и продает. Вспомните, за сколько продали Халка, Малкома. Сейчас за Энрике предлагают 70 млн евро! Но, думаю, не продадут»
50сегодня, 14:18
Исак съехал из дома в Ньюкасле и продолжает добиваться продажи в «Ливерпуль». «Ньюкасл» может отпустить шведа лишь в случае подписания двух форвардов
47сегодня, 14:08
Лоськов, Евсеев и Онопко – за какой один клуб играли все эти легенды?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Доннарумма – приоритет для «Ман Сити» на случай ухода Эдерсона. Контакты с окружением вратаря «ПСЖ» уже были (RMC Sport)
56сегодня, 13:34
Казанский о потолке зарплат в РПЛ: «В КХЛ богатые беднее не стали, а бедные не стали претендентами. Почему бы не помогать клубам зарабатывать? А не влезать в бухгалтерию»
26сегодня, 13:31
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис о потолке зарплат в РПЛ: «Сделайте так, чтобы сборная играла на чемпионатах мира, Европы, на Олимпиаде. Какой потолок? В Европе никто его не вводит»
224 минуты назад
Сычев об ужесточении лимита: «Надо, чтобы русские играли, но вводить искусственно – медвежья услуга. У наших игроков и так есть расслабленность, что им за счет паспорта обязаны давать место»
231 минуту назад
Тороп под прессингом отдал мяч Бакаеву. Хавбек «Акрона» перекинул вратаря ЦСКА и открыл счет в матче Кубка России
534 минуты назадФото
Фетисов о лимите: «Не уверен, что легионеры вредят развитию россиян, наши футболисты могут расти в конкурентной среде. Насчет потолка зарплат я согласен»
41 минуту назад
Товарищеские матчи. «Бавария» в гостях у «Грассхоппера», «Реал» – у «Тироля», «Интер» сыграет с «Монцей»
943 минуты назад
«Зенит» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
543 минуты назад
Левандовски про «Золотой мяч»: «Ямаль провел невероятный сезон, у Рафиньи он тоже был удивительный. В «Барсе» есть игроки, которые могут считаться фаворитами»
3сегодня, 14:05
«Спартак» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
17сегодня, 14:02
Депутат Милонов про Сафонова и Забарного в «ПСЖ»: «Вопрос не в том, где человек родился, а что у него в мозгах. Они спортсмены, играют во французском клубе – какая им разница»
18сегодня, 13:54
«Милан» отдал хавбека Бондо в аренду в «Кремонезе»
2сегодня, 13:45Фото