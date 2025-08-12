Радимов о российском тренере для «Спартака»: «Только Шалимов на ум приходит. Саламыч уже занят, к сожалению»

Владислав Радимов считает, что Игорь Шалимов мог бы возглавить «Спартак».

«Спартак» набрал 4 очка в 4 турах Мир РПЛ и занимает 11-е место в таблице.

«Главное, чтобы хороший тренер был. Купленные на такую сумму футболисты не могут быть плохими. Но их надо организовать.

Саламыч (Станислав Черчесов – Спортс’‘) уже занят, к сожалению. Но нужен тренер, который уже с опытом, на ум, если кто приходит, это Игорь Шалимов . Действительно, это человек рассудительный, спокойный.

Да, «Факел » в прошлом году вылетел. Но он, по крайней мере, будет знать. И у него есть авторитет. Как и у Станковича , впрочем. Из русских специалистов, пожалуй, только Шалимов на ум приходит», – сказал бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Радимов.

