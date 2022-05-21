«Фиорентина» хочет отпустить Кокорина бесплатно или разорвать контракт

«Фиорентина» намерена избавиться от российского нападающего Александра Кокорина в межсезонье.
«Фиалки» готовы бесплатно отпустить 31-летнего форварда летом.
«Кокорин этим летом будет на рынке, цена – ноль.
Если покупателей не найдется, клуб попытается разорвать контракт по обоюдному согласию, но не в связи с политическими событиями, а по причине полного разочарования в игроке, он не оправдал ожиданий», – сообщил «РБ Спорт» итальянский источник.
Контракт Кокорина рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он шесть раз выходил на поле в Серии А, но ни разу не попадал в стартовый состав и суммарно сыграл 54 минуты.
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