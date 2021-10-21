Березуцкий про 3:1 с «Крыльями»: «Ребята проявили характер. Дзагоев на замену выходит лучше, чем в основе»

Теги ЦСКА Крылья Советов Алексей Березуцкий премьер-лига Россия Алан Дзагоев Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

«В первом тайме игра не получалась, во втором чуть-чуть изменили наше начало атак. Ребята проявили характер, это основная часть нашей победы. Очень рад, что в концовке добились победы.

Все мы знаем, какой игрок Алан Дзагоев. У него большой опыт, он может отдать последнюю передачу. Он может играть и весь матч, но на замену, когда видит игру со стороны, он выходит лучше, чем в основе», – сказал Березуцкий.

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