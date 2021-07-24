Георгий Черданцев: «Иностранный тренер в России – это фикция. Учитесь работать с нашими. Российскому футболу больше 100 лет!»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о приглашении иностранных тренеров в российские клубы.

«Я свое мнение не меняю и останусь при своем: иностранный тренер в России, тем более талантливый, тем более из дальнего капиталистического зарубежья – это фикция. Учитесь работать с нашими.

Эдак можно дойти до того, что в российских компаниях все мало-мальски руководящие должности должны занимать иностранцы. Они же дело знают! (Ну, так думают те, кто их нанимает).

Хорошо. Допустим, это актуально в каких-то сферах деятельности, где у наших специалистов просто нет опыта или самих специалистов нет. Ну не в футболе же! Российскому футболу больше 100 лет!» – написал Черданев в телеграм-канале.