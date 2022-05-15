Тикнизян об отстранении РПЛ от еврокубков: «Это повлияло на настроение «Локо». Надеюсь, ситуация в мире как можно скорее разрешится»

высказался после матча с «Динамо» (3:3).

Хавбек ответил на вопрос о том, повлияло ли отстранение российских клубов от еврокубков на красно-зеленых.

«Естественно, повлияло, но не на нашу мотивацию, а скорее на наше настроение. Опять же болельщики приходят и поддерживают, независимо от наличия еврокубков, мы должны выигрывать. Я надеюсь, что вся эта сложная ситуация в мире как можно скорее разрешится.

Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков: стадион был забит как никогда, каждый удачный момент сопровождался овацией и поддержкой. Я думаю, что это всю команду вдохновило, мы смогли отыграться, в конце не забили момент еще, так что впечатления как у меня, так и у всей команды и болельщиков положительные.

Сегодня был настоящий футбол, без автобусов, поэтому матч получился зрелищным», – сказал Тикнизян.

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