Яременко об извинениях «Локомотива» за слова Воронкова: «Решение дисциплинарной комиссии уже не изменить»

Теги Уралочка ВФВ Александр Яременко Андрей Воронков Локомотив Калининградская область дискриминация Айлама Монталво Волейбол

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко отреагировал на заявление калининградского «Локомотива» в связи со скандалом вокруг тренера команды Андрея Воронкова. 

Клуб принес извинения из-за высказываний Воронкова в адрес кубинской волейболистки «Уралочки» Айламы Монталво.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России. Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Вчера дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рекомендовала дисквалифицировать Воронкова на срок до 2 лет.

«Решение дисциплинарной комиссии уже не изменить. Все окончательные решения будут приняты на исполкоме. Остальные комментарии по этому поводу считаю давать некорректным», – сказал Яременко. 

Калининградский «Локомотив» извинился за слова тренера Воронкова «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные