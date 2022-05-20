Яременко об извинениях «Локомотива» за слова Воронкова: «Решение дисциплинарной комиссии уже не изменить»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко отреагировал на заявление калининградского «Локомотива» в связи со скандалом вокруг тренера команды Андрея Воронкова.

Клуб принес извинения из-за высказываний Воронкова в адрес кубинской волейболистки «Уралочки» Айламы Монталво.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России. Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Вчера дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рекомендовала дисквалифицировать Воронкова на срок до 2 лет.

«Решение дисциплинарной комиссии уже не изменить. Все окончательные решения будут приняты на исполкоме. Остальные комментарии по этому поводу считаю давать некорректным», – сказал Яременко.

Калининградский «Локомотив» извинился за слова тренера Воронкова «Почему опять ловишь эту обезьяну?»